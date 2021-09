Sorrento. A Villa Fiorentino consegna del Premio Internazionale di Ecologia Verde Ambiente 2021.

Domani, domenica 26 settembre, presso la Villa Fiorentino di Sorrento, la storica sede della Fondazione Sorrento del corso Italia, si svolgerà la IX edizione del Premio Internazionale di Ecologia Verde Ambiente (Medaglia del Presidente della Repubblica e Medaglia del Senato della Repubblica) che da quest’anno sarà dedicato a Giorgio Nebbia, pioniere del movimento ambientalista italiano, scomparso nel 2019.

Si tratta di un evento che per anni ha segnato la storia dell’associazione Verdi ambiente e società onlus e ha contribuito a dare un grande riconoscimento a chi si è battuto nel nostro Paese ed all’estero per difendere l’ambiente, per la solidarietà e la pace tra i popoli, per denunciare le mafie ed esercitare nelle varie istituzioni una pratica volta a garantire giustizia e controllo democratico del territorio aggredito dal malaffare.

Negli anni scorsi il premio è andato a personalità come l’ex Procuratore Antimafia Franco Roberti, il magistrato del CSM Antonino Di Matteo, il Presidente della Casa della Carità di Milano Don Virginio Colmegna, il giornalista e conduttore di “Presa Diretta” Riccardo Iacona, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano e infine l’ideatore della fortunata trasmissione “Atlantide, Storie di Uomini e di Mondi” di Andrea Purgatori.

Quest’anno i premiati sono:

Sigfrido Ranucci giornalista Rai, Franco Di Pietro Ad “Biova Project”, Catia Bastioli Ad Novamont, Domenico Vivino presidente Coop. Nido di Seta, Mariasole Bianco, Biologa marina, Alexandra Geese deputata Verde Europea, Paolo Vineis epidemiologo, Roberta Bigiarelli attrice e autrice, Luigi Ottani giornalista fotografo, Domenico Gallo magistrato,

Barbara Suzzi presidente Comitato Fibromialgici Uniti, Luciano Santoianni avvocato, Maria De Biase docente presso l’Istituto Omnicomprensivo di Torre Orsaia, Maria Gemma Bendori presidente Associazione Autonoma per la Biennale Arte Fabbrile, Giuseppe Pelle coordinatore circolo Vas Locri, Luigi Di Prisco presidente Consiglio comunale di Sorrento, Tuttocalor di Ruggiero Srl impresa ecosostenibile.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti avrà inizio alle ore 10 con i saluti istituzionali del sindaco di Sorrento Massimo Coppola, del presidente nazionale Vas Stefano Zuppello, dell’ex presidente della Corte di Cassazione Antonio Esposito, della senatrice Loredana De Petris, del consigliere delegato alle Politiche giovanili del Comune di Sorrento Eduardo Fiorentino e dell’amministratore delegato della Fondazione Sorrento Gaetano Milano.