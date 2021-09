Sorrento a centrocampo ecco Diop!

Fisicità ed atletisimo per il centrocampo del Sorrento: Ousmane Diop è un nuovo calciatore rossonero. Nato a Thies in Senegal il 3 giugno del 1994, Diop – cresciuto nel settore giovanile del Catania – ha esordito tra i professionisti nel Martina e militato in D – tra le altre – con Campobasso, Gelbison e Francavilla. Sempre in D, ha vinto due campionati consecutivi con Potenza e Bisceglie. Nelle ultime due stagioni è stato protagonista in Abruzzo con Chieti e Angolana. Adesso, completerà la mediana del Sorrento.

“Sono molto contento di poter giocare con la maglia rossonera. – ha detto Diop – Sin dalle prime telefonate ho sentito la fiducia della società, fondamentale per me è la presenza di mister Cioffi che ho avuto già come allenatore a Bellaria. Non vedo l’ora di lottare per questa maglia e mettermi a disposizione dei compagni per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati”.