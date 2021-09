Sicurezza sul lavoro, dall’Ispettorato Nazionale Lavoro parte la campagna straordinaria di vigilanza nel settore edilizio.

a cura dell’ ing. Marco Caccaviello.

Con l’obiettivo di dare attuazione al Documento di Programmazione della Vigilanza per il 2021, con una apposita circolare, sotto osservazione uno dei settori più a rischio. Controlli su imprese oggetto di fondate segnalazioni e richieste d’intervento; controllo preventivo del territorio e di intelligence, sulla base delle analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse Edili.

Gli ultimi tragici avvenimenti ancora una volta evidenziano quanto sia importante la sicurezza sul lavoro. Ancora una volta sul banco degli imputati il settore edile dove come spesso accaduto in passato il rispetto delle norme nei cantieri troppo spesso evidenzia un sottobosco di gravi irregolarità. Degli oltre 500 infortuni mortali sul lavoro registrati nel primo semestre 2021, molti sono avvenuti nel settore edilizio, che presenta numerose situazioni non conformi alla legge. Su tali gravi criticità di recente si è espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una circolare (6023 del 27/08/2021) che si pone l’obbiettivo di dare attuazione al Documento di Programmazione della Vigilanza per il 2021. Con il quale si definisce le modalità per una campagna straordinaria di vigilanza nel settore edilizio.

L’iniziativa che verrà svilupparsi nell’ultimo quadrimestre 2021, sarà basata su due tipologie di interventi: Controlli su imprese oggetto di fondate segnalazioni e richieste d’intervento; Attività di controllo preventivo del territorio e di intelligence, sulla base delle analisi di rischio ricavabili dall’elaborazione dei dati contenuti nelle notifiche preliminari e dallo scambio di dati e informazioni con le Casse Edili, come previsto dal protocollo sottoscritto lo scorso 11 marzo tra l’INL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse (CNCE).

La circolare evidenzia che si darà maggiore attenzione alle aziende mai sottoposte a controllo o con accertamenti risalenti e/o per le quali risultino gravi ovvero reiterate irregolarità, ad aziende inattive, con ripresa dell’attività a ridosso del periodo di vigenza dei bonus edilizia 2021, e ad aziende interessate dall’istituto del distacco transnazionale. Mentre i criteri di controllo daranno priorità alle imprese in rete che operano nel settore, alle aziende caratterizzate dalla maggiore probabilità di rischio infortunistico connesso alla rotazione del personale impiegato e ai cantieri che prevedono la compresenza di più imprese

Nello specifico gli accertamenti riguarderanno: le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anticontagio e la veridicità, effettività e adeguatezza dei percorsi formativi e della relativa attestazione; la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro (applicazione del CCNL Edilizia e connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile, falsi part time, verifica genuinità delle posizioni artigiane e dei frequenti sotto inquadramenti dei lavoratori); la gestione e regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità, degli appalti e dei subappalti, con particolare attenzione alle esternalizzazioni; la verifica della conformità normativa delle attrezzature di lavoro e delle macchine, nonché le modalità del relativo utilizzo durante l’intero ciclo di vita. – 09 settembre 2021 – Marco Caccaviello- Ingegnere Civile (ing.marcocaccaviello@gmail.com)

Fonte: Lavori Pubblici