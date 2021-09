Shock all’ospedale di Nocera: bambino di 12 mesi positivo all’antidroga

Un bambino di un anno dell’Agro nocerino sarnese è risultato positivo ad un test antidroga effettuato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Una scoperta scioccante per i medici del reparto di Pediatria, che quando hanno visionato i risultati degli esami clinici non credevano ai loro occhi.

Il fatto. Il piccolo è stato portato in viale San Francesco domenica pomeriggio. Quando è arrivato al Pronto soccorso, accompagnato dai suoi giovani genitori, era in preda a convulsioni. I medici lo hanno stabilizzato e trasferito in Pediatria. Nonostante le cure, il bimbo però non si riprendeva. Presentava, infatti, una sorta di stordimento permanente. A quel punto si è giustamente pensato di approfondire meglio lo stato di salute del minore, prescrivendo un ulteriore ciclo di analisi. È venuto fuori che nel corpo del bambino erano in circolo delle benzodiazepine. Si tratta di sostanze farmaceutiche utilizzate, purtroppo, anche per uso stupefacente da parte di chi fa uso di altre droghe. Potentissimi psicofarmaci che danno dipendenza e possono comportare gravissime conseguenze tra chi le assume senza prescrizione medica. Spesso vengono assunte anche per via endovenosa. Le benzodiazepine aumentano l’effetto del neurotrasmettitore acido gamma-aminobutirrico, accrescendo quindi le sue proprietà sedative, ipnotiche, ansiolitiche, anestetiche, anticonvulsivanti e miorilassanti. Alte dosi di benzodiazepine possono causare amnesia anterograda e dissociazione. Insomma, un medicinale/ stupefacente che non sarebbe dovuto essere a portata di mano di un bambino. Sono state fatte le prime domande a chi l’aveva accompagnato in ospedale, ma nessuno ha saputo dare spiegazioni.

La segnalazione. Il medico di guardia ha così allertato le forze dell’ordine ed i servizi sociali ospedalieri. Sul posto i carabinieri di Nocera Inferiore e gli assistenti sociali, che poi hanno provveduto ad informare gli esperti del Sub-ambito 2 del Piano di zona Salerno 1, che seguono il comune in cui risiede il piccolo ricoverato. Ora è ricoverato sotto osservazione nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I, diretto dal dottor Ignazio Franzese. Anche la direzione sanitaria, in particolare il direttore Maurizio D’Ambrosio, segue con attenzione gli sviluppi della vicenda. Il bambino è l’ultimo di sette figli di una famiglia modesta che sarebbe già seguita dai servizi sociali comprensoriali. I genitori sono giovanissimi, nonostante l’ampia prole. Il contesto familiare risentirebbe di una serie di problematiche: su questo si sta cercando di far luce.