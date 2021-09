E’ un inizio di campionato col botto quello del Massa Lubrense che quest’oggi ha battuto lo Striano per 3-0. Dopo aver inaugurato il campo casalingo con una vittoria per 4-0, la settimana scorsa con il Sant’Aniello Gragnano, i costieri si ritrovano alla seconda giornata gìà con 7 reti in attivo. A segno nel pomeriggio Francesco De Stefano, Giuseppe Marino e Mariano Zarella.