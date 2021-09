Serie A, Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni

Spalletti punta forte su Osimhen, in grande spolvero. Blucerchiati con il duo Caputo-Quagliarella.

Turno infrasettimanale che diventa importante per gli azzurri a Genova per continuare a dare forza al “progetto Spalletti” scelto da De Laurentiis per fronteggiare le ambizioni delle milanesi e della Juve.