Secondo allenamento congiunto per la Folgore Massa, che supera al tie-break (24-26, 20-25, 25-19, 25-17, 15-12) Marigliano in un match appassionante con lunghi scambi e repentini capovolgimenti di fronte. Il mister Nicola Esposito ha provato diverse soluzioni, tra cui l’alternanza in cabina di regia tra Dominik Żukowski e capitan Gianpio Aprea.