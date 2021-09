Scoperta nuova variante del Covid -19: si tratta della “Mu” identificata in Colombia

Dopo le quattro varianti identificate in precedenza, l’Oms monitora una nuova variante denominata Mu identificata per la prima volta in Colombia e successivamente individuata in altre regioni dell’America Latina e anche in Europa.

È quanto emerge dal bollettino settimanale dell’Oms, in cui si dice che la variante ha mutazioni che suggeriscono che potrebbe essere più resistente ai vaccini, ma anche che sarebbero necessari ulteriori studi per esaminarla ulteriormente.

La mutazione del virus è stata inserita nell’elenco delle cinque “varianti di interesse”, quindi per ora è considerata meno rischiosa rispetto alla Delta o all’Alpha, classificate come “preoccupanti”​ per colpa del loro maggiore grado di infettività. Dall’Oms hanno affermato che sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere gli effetti della variante, che sta causando alcuni focolai anche in Europa e negli Usa. Secondo i dati preliminari, la Mu sembra essere più resistente agli anticorpi. La situazione sarà monitorata attentamente in futuro.