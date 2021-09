Sconfitta amara per il Sant’Agnello che quest’oggi ha perso in casa con l’Angri nel match valevole per la Coppa Italia. Gli ospiti si impongono fin da subito e terminano il primo tempo con il risultato di 2-0; nella ripresa sono sempre i grigiorossi che fanno la partita e al 68′ Di Paola colpisce la traversa su calcio di rigore. A chiuderla definitivamente ci pensa poi Costagliola. Finisce dunque 3-0 per l’Angri e al termine della gara mister Carmine Turco afferma: “Siamo stati continui nel gioco, la temperatura sopportabile ci ha permesso di tenere i ritmi più alti. La squadra ha risposto presente, è stata concentrata fin dai primi minuti e questo è un obbligo che abbiamo nei confronti della società che sta facendo tantissimi sacrifici e che fa dell’organizzazione la propria forza. Noi dobbiamo essere bravi a trarre vantaggi dalla squadra messa a disposizione”.