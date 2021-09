Meta ( Napoli ) . School Card a Meta, bella iniziativa dell’amministrazione Tito Il Comune di Meta sulla costa di Sorrento ha pubblicato un bando pubblico per l’assegnazione di un contributo di 60 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico presso le cartolibrerie convenzionate presenti sul territorio cittadino. Potranno beneficiare di quella che è stata denominata school card 50 famiglie con almeno un figlio a carico in età della scuola dell’obbligo.

Per poter ricevere il sostegno bisogna essere in possesso di alcuni requisiti: Essere residenti da oltre un biennio

nel Comune di Meta; Non essere proprietari di beni immobili oltre la casa di residenza del proprio nucleo familiare; Essere in possesso di un valore Isee dell’attestazione Isee 2021 inferiore a 10.633 euro.

Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio Pubblica istruzione del Comune di Meta entro le ore 12 del prossimo 4 ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile anche contattare i numeri 081 0812236 – 081 0812278.

CLICCA IN QUESTO LINK PER I MODELLI E TUTTE LE INFORMAZIONI