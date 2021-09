Schiuso anche a Salerno il nido delle tartarughe. A renderci partecipi del miracolo della nascita è stata l’associazione di volontariato no profit Tartarughe Marine in Campania. Si tratta dei volontari che fanno monitoraggio delle spiagge, prestano assistenza ai nidi, alle schiuse e nei recuperi di Tartarughe Marine ferite, in collaborazione con il Centro Ricerche Tartarughe Marine, SZN, Napoli.

Questo quanto hanno scritto sulla loro pagina Facebook:

Ieri ha schiuso anche il nido di Salerno!

In piena città si è rinnovato il miracolo della vita.

Ecco alcune delle splendide piccole nate!

Tutta la città ha seguito con trepidazione l’ evento.

Ieri notte le onde erano troppo forti e avrebbero sbattuto le piccole contro gli scogli quindi sono state accompagnate in mare all’ alba stamane.

Mancano ancora una decina di nidi per concludere la stagione 2021.