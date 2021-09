Scala, nuovo caso di positività al Covid-19. Si tratta di un cittadino che aveva completato il ciclo vaccinale

Il Comune di Scala, in costiera amalfitana, rende noto: «Ci è appena giunta comunicazione dall’ASL di positività al Covid-19 di un concittadino. E.C., risultato positivo, aveva completato il ciclo vaccinale (due dosi) ed ha contratto il virus per contatti familiari residenti in altro comune. Il nostro concittadino, posto subito in isolamento, non ha avuto contatti sul nostro territorio, pertanto il tracciamento non interesserà cittadini di Scala».

Si raccomanda di non abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole anti-Covid: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale.