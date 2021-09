Scala, il 15 settembre riaprono le scuole: Infanzia dislocata. Si è tenuta ieri mattina presso l’Aula Consiliare, la riunione convocata dal Sindaco in data 8 settembre 2021 per informare sulla riapertura del Plesso Scolastico.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco Luigi Mansi, il Preside Giuseppe Santangelo, il Tecnico Comunale Gerardo Pagano, l’Ing. Giuseppe Mormile responsabile della sicurezza e della progettazione, la Presidente del Consiglio d’Istituto Simona Proto e le rappresentanti di classe della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria.

Durante la riunione è stato puntualmente e cronologicamente illustrato il percorso, che ci ha portato ad oggi e le determinazioni assunte di concerto con il Dirigente Scolastico.

Le scuole secondo il calendario Scolastico 2021/2022 riapriranno regolarmente il 15 Settembre prossimo.

Riguardo la Scuola dell’Infanzia:

– la classe seguita dalle Maestre Rosaria Lucibello e Raffaella Cioffi sarà allocata nei locali della mensa scolastica, così come lo scorso anno scolastico.

– la classe seguita dalle Maestre Vincenzina Gambardella e Luciana Mansi sarà allocata presso l’Auditorium di Scala, sito nella frazione Campidoglio in Via Annunziata.

L’Auditorium è stato arredato ed allestito per lo svolgimento delle attività educative, in seguito a sopralluoghi congiunti degli enti competenti, è stato ritenuto idoneo per l’utilizzo.

Il prossimo martedì 14 Settembre sarà effettuata a cura di ditta specializzata la sanificazione dell’intero istituto scolastico e dell’Auditorium.

INSIEME SI RIPARTE!