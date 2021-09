Scala altri 2 positivi al Covid, sono 25 i contagiati in Costiera amalfitana. Tanti col vaccino anche gravi con l’ossigeno. La pandemia da Coronavirus Covid – 19 non è ancora sconfitta. Nella redazione di Positanonews giungono dati ufficiali e dati ufficiosi, pubblichiamo quelli ufficiali, riportati dalle comunicazioni istituzionali dei Comuni della Costa d’ Amalfi che riprendono i dati della ASL Salerno e della piattaforma della Regione Campania come ci riferiscono.

Da evidenziare che i contagi si diffondono anche fra i vaccinati, anche quelli con doppio vaccino, e che ci sono casi gravi, anche con il doppio vaccino, con l’ossigeno , quindi green pass o meno suggeriamo sempre di fare attenzione con la distanza e lavarsi le mani .

A darne notizia lo stesso Comune sulla propria pagina Facebook in cui si legge della positività di due persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

I due concittadini, scrive sempre il comune costiero, sono regolarmente vaccinati con doppia dose. Di seguito il posto del comune di Scala:

“Si comunica che si registra la positività al Covid-19 di due concittadini: A.M. e A.A. appartenenti alla stessa famiglia e regolarmente vaccinati con doppia dose.

Sono in corso tutte le procedure del caso”.

Proprio qualche giorno fa il comune più antico della Costa d’Amalfi aveva annunciato di essere tornato Covid – Free. Oggi la notizia di due nuove positività al virus che ha messo in ginocchio il mondo intero.

Come tutte le mattine riportiamo un report riguardo i casi di Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana.

Nei giorni scorsi si sono contati 2 nuovi positivi, 1 ad Amalfi e 1 a Positano. Fortunatamente si contano anche 8 guariti: 1 ad Agerola che torna Covid Free, 3 ad Amalfi, 1 a Minori, 1 a Positano, 1 a Scala ed 1 a Praiano.

Covid Costiera Amalfitana: i dati del 25 settembre comune per comune

In Costiera Amalfitana, quindi, si contano in totale 2.798 casi di cui 25 attualmente positivi, 2.748 guariti e 27 decessi. Di seguito il riepilogo comune per comune.