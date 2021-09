Scafati, bimbo bullizzato a scuola: «Tua madre tra gli infetti». Allontanato dagli amici di scuola perché “colpevole” di avere uno dei suoi genitori impegnato nella lotta al Covid. Un incubo ad occhi aperti, fermatosi solo quando il padre e la madre hanno deciso di trasferirlo presso un altro istituto.

L’ennesima storia di una realtà distorta dal virus arriva da Scafati, città simbolo della pandemia in provincia per via del polo ospedaliero dedicato al Covid-19, il “Mauro Scarlato”. Da qui arriva il caso che ha visto protagonista inconsapevole un ragazzino minorenne, figlio di un’infermiera dell’Asl in servizio proprio presso il presidio ospedaliero di via Passanti. Un particolare non passato inosservato ai genitori degli altri alunni che erano in classe insieme al piccolo, bollato come untore solo perché nella stessa famiglia di chi, nella vita di tutti i giorni, salva vite umane.

Così, quei piccoli segnali, all’inizio ignorati per non dare peso a certi comportamenti, sono diventati davvero difficili da ignorare. Il bambino, sistematicamente come emerso dai racconti dei due genitori a conoscenti e parenti, è stato allontanato da ogni possibile attività con i suoi compagni. Dalle feste di compleanno al semplice pomeriggio di giochi dopo le lezioni: tutto negato perché visto come possibile veicolo di trasmissione del Covid-19.