Sarno, furto in ospedale: sottratti 500 euro ad un paziente.

All’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno un uomo non si aspettava di venire derubato.

In attesa di essere sottoposto ad alcuni esami clinici, l’uomo ha lasciato i propri effetti personali in bagno. Gli sono stati sottratti circa 500 euro in contanti, precedentemente custoditi nel proprio portafogli.

Una volta scoperto di essere stato derubato l’uomo ha immediatamente informato il personale della struttura sanitaria, per poi sporgere denuncia ai carabinieri , che si sono immediatamente attivati nella ricerca del responsabile.