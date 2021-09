Sant’Agnello, sul restyiling della stazione della Circumvesuviana le dichiarazioni di Alfonso Longobardi.

Dichiarazione di Alfonso Longobardi, già Consigliere regionale della Campania e attuale Presidente dell’Associazione Sviluppo e Territorio:

“Sono particolarmente felice di apprendere la notizia dell’avvio dei lavori di ristrutturazione della stazione della Circumvesuviana di Sant’Agnello. È stato un iter lungo e travagliato, che intrapresi fin dal 2017 insieme all’Eav ed alla Comunità locale. Vennero presto reperite le risorse economiche necessarie ma le difficoltà burocratiche, unite alle procedure molto complesse, hanno oltremodo rallentato l’avvio materiale di un’opera indispensabile per i cittadini, i pendolari e i turisti. Il passaggio più difficile è stato senz’altro quello per l’ottenimento del via libera da parte della Soprintendenza.

Finalmente Sant’Agnello avrà una stazione della Circumvesuviana moderna e sicura. Certamente l’amministrazione comunale sarà soddisfatta di questo risultato che, senza l’apporto politico in Consiglio regionale, difficilmente sarebbe stato raggiunto, con il rischio di perdere definitivamente le risorse stanziate”