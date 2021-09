Sant’Agnello, riapre l’edicola-cartoleria “L’Aquilone” nel cuore della città

Sant’Agnello. Nella centrale Piazza Matteotti riapre l’edicola-cartoleria “L’Aquilone” di Gennaro Abagnale. Ieri l’inaugurazione alla presenza del sindaco Piergiorgio Sagristani. Un’edicola che era stata chiusa dopo tantissimi anni di attività e che adesso finalmente torna per la gioia dei cittadini che sentivano fortemente la mancanza di un’edicola nel centro cittadino. Un esercizio commerciale che rappresenterà di sicuro un punto nevralgico per Sant’Agnello, con la possibilità di acquistare giornali ma anche tantissimi articoli di cancelleria in occasione della prossima riapertura delle scuole.

E noi di Positanonews formuliamo i migliori auguri a Gennaro Abagnale per l’apertura dell’attività commerciale.