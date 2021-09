Sant’Agnello: Orchestra delle idee in concerto! Domenica 26 Settembre Terrazza Marinella

Domani, Domenica 26 Settembre alle 18:00, alla Nuova Terrazza Marinella, si terrà il concerto finale del corso di musica finanziato dal bando “Giovani in Comune” organizzato dal Forum dei Giovani di Sant’Agnello.

L’Orchestra delle idee nasce con l’obiettivo di intraprendere un percorso in cui giovani e musica diventano un unico binomio in cui poter esprimere sé stessi, perché la musica da sempre rappresenta un linguaggio universale in grado di sconfiggere ogni tipo di barriera.

L’ingresso é gratuito e saranno rispettate le misure vigenti anticovid.