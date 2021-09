Sant’Agnello, lo stato di degrado della fontana in piazzetta Angri trasformata in un ricettacolo di rifiuti

Sant’Agnello. Sui social un cittadino segnala lo stato pietoso in cui versa la bella fontana di piazzetta Angri. Da tempo l’acqua non scorre più ed è diventata un ricettacolo di rifiuti, tra bottiglie di birra vuote, cartoni della pizza ed altro lasciato incivilmente da chi utilizza la fontana in pietra come luogo di ritrovo e tavolino di appoggio dove banchettare senza avere almeno la decenza di non lasciare segni del proprio passaggio.

Piazzetta Angri è posta proprio all’ingresso del rione storico di Sant’Agnello ed era stata sapientemente riqualificata e resa ancora più bella grazie proprio alla fontana che con i propri zampilli d’acqua creava un’immagine di cartolina, molto fotografata anche dai tanti turisti che visitano la città della penisola sorrentina.

Ma ora di quella cartolina non resta molto e ci auguriamo che al più presto vengano presi provvedimenti in modo da ripulire la fontana e riportarla all’antico splendore, vigilando al contempo perché non venga trasformata nuovamente in un cestino dell’immondizia.