Sant’Agnello, le parole di Rosario Lotito sul comunicato EAV: “Siamo pazzi e pure scemi!!!!”

Sant’Agnello. Riportiamo il post pubblicato dal pentastellato Rosario Lotito relativamente al comunicato dell’EAV diffuso nella giornata di ieri: «Il comunicato da parte dell’EAV “Sembra quasi che siamo pazzi o scemi” fa comprendere come questi signori trattano le migliaia di pendolari e studenti che ogni santo giorno sono costretti a subire disagi e supplizi per recarsi a lavoro, a scuola o da qualsiasi altra parte come pazzi o scemi. Questo accade perché ancora gli utenti credono che prima o poi le cose cambieranno, ma questo purtroppo non succederà mai o almeno non succederà fino a quando saremo governati da chi ha creato il problema e si sa, un problema non può essere risolto con gli stessi mezzi che lo hanno creato.

A breve a Villa fondi verrà il presidente della regione Campania, ovviamente non prenderà la Vesuviana, per esporre le meraviglie del nuovo ospedale unico della penisola sorrentina ed ovviamente sarà accompagnato dai sindaci peninsulari che, con le lingue penzolanti, saranno pronti a leccare ogni singola goccia di saliva che uscirà dalla bocca del grande Presidente.

Mi aspetterei che almeno uno dei suddetti sindaci facesse notare il problema al Presidentissimo e lo invitasse a prendere la Vesuviana per tornarsene a casa. Ma sfortunatamente questo non succederà, saranno troppo occupati a leccare….».