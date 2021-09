Sant’Agnello, lavori di riqualificazione dei giardini di Piazza Matteotti dopo i danni provocati dal punteruolo rosso

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani comunica: «Sono in corso lavori per riqualificare i giardini di Piazza Matteotti. L’intervento si è reso necessario per rimediare ai danni prodotti dall’attacco del punteruolo rosso che ha distrutto alcune palme presenti nell’area. L’obiettivo è quello di restituire uno spazio di relax e bellezza a residenti e turisti. Con la regia del giardiniere comunale, Giovanni Ferraro, puntiamo ad integrare le nuove essenze con alberi fioriti, il ridisegno delle aiuole, richiamando le specie esotiche impiantate 70 anni fa. Si tratta di alcuni esemplari unici. Come la delonix regia ed il ficus magnoloides, oltre a due carrubi che saranno impiantati nell’area antistante la stazione circum. Avremo un nuovo manto erboso ed un rinnovato impianto di irrigazione, ormai vetusto. Insomma, una piazza rinnovata nell’estetica e riqualificata nella funzionalità. Avanti così».