Sant’Agnello festeggia i 50 anni di don Fabio Savarese e don Natale Pane . La ricorrenza sarà celebrata con una funzione nella chiesa parrocchiale di Sant’Agnello. Domani Presiederà il rito l’arcivescovo della diocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia, Francesco Alfano

Ecco il post del sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani.

Don Pasquale Ercolano, Don Fabio Savarese e Don Natale Pane sono stati tre straordinari animatori parrocchiali. Sacerdoti autentici, capaci di trasferire speranza e fede a generazioni di giovani e meno giovani.

Oggi, Don Pasquale ci guarda dal cielo, mentre il nostro cuore è in festa per il 50° di ordinazione di Don Natale e Don Fabio. Un traguardo notevole. 50 anni a servizio della chiesa e dei fedeli.

Con loro rendiamo omaggio alla chiesa diocesana che negli anni difficili del post concilio ha saputo aprirsi al mondo senza disperdere lo straordinario patrimonio di dottrina e fede accumulato dal cattolicesimo nei secoli.

Li ricordo come pastori attenti, capaci di ascoltare, di interloquire con i turbamenti e le ansie dei giovani. In una parola tre esempi straordinari che la comunità di Sant’Agnello ha donato alla chiesa diocesana.

Dio ci conservi a lungo Don Fabio e Don Natale.