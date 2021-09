Sant’Agnello, Elefante “Sensazione bellissima vedere assegnatario con figlio disabile entrare felice all’housing sociale felice”

Sant’Agnello ( Napoli ) . Il post dell’ingegnere Antonio Elefante costruttore dell’housing sociale entrato nelle cronache della Campania e ancora sub iudice al Tribunale di Torre Annunziata , sequestrato e poi dissequestrato , ora gli assegnatari riescono a entrare

Una storia da raccontare senza se e senza ma …..Ieri ho provato una sensazione bellissima mai provata in vita mia …ho visto con i miei occhi la felicità allo stato puro …uno degli assegnatari degli alloggi di housing sociale in Sant’Agnello è una famiglia con figlio disabile su sedia a rotelle che ha anche difficoltà ad esprimersi ma ragazzo molto intelligente ..Ieri sono entrati in casa a Sant’Agnello e per la prima volta in vita sua ha potuto raggiungere la sua nuova casa senza avere barriere architettoniche .. era cosi felice che ha voluto abbracciarmi e ringraziarmi e ha pianto dalla felicità.. una felicità allo stato puro.