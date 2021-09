Sant’Agnello: da lunedì il via ai lavori di rifacimento del manto stradale in varie zone del paese. Ecco dove.

“Lunedi partendo da Trasaella iniziano i lavori di rifacimento del manto stradale di via San Giuseppe, via Maiano, via Ferraro, via nastro d’argento nel tratto compreso tra il Cimitero e l’incrocio con via Trasaella, via Trasaella compreso il tratto in cubetti compreso tra la piazzetta e la chiesa di Santa Maria delle Grazie – ha informato il primo cittadino di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani, tramite un avviso pubblicato sul suo profilo Facebook -. Quest’ultimo tratto sarà interessato anche da interventi di riparazione e razionalizzazione dei sottoservizi e dal miglioramento della pubblica illuminazione e dell’arredo urbano. Questa e’ solo la prima parte dei lavori di rifacimento del manto stradale che durante l autunno ..inverno riguarderanno la maggior parte delle strade di Sant’Agnello!

Per questi interventi potrà esserci qualche disagio, chiedo pazienza, avremo strade e servizi migliori”.