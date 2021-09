Su disposizione delle forze dell’ordine la gara di Campionato valida per la terza giornata del girone C, tra Sant’Agnello e Angri in programma sabato 2 ottobre alle ore 15.30, sarà disputata a porte chiuse. 𝗦𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗶 𝘁𝗶𝗳𝗼𝘀𝗶 𝗴𝗿𝗶𝗴𝗶𝗼𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶 𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗮 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗴𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼. Intanto sono stati comunicati i nomi di coloro che comporranno la terna arbitrale: Alfonso Alfieri di Nola, Francesco Vinciprova di Napoli e Aldo Marletta di Napoli