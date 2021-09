San Vito Positano, diramato il calendario della nuova stagione

Finalmente è stato diramato il calendario della nuova stagione del campionato di Promozione Campania Girone D. Il San Vito Positano conosce dunque i nomi delle prossime avversarie: l’esordio avverrà in casa del Santa Maria la Carità il 19 settembre mentre la settimana successiva ospiterà la UC Givova Anacapri. Quest’ultima intanto ha annunciato di aver trovato l’accordo con il centrocampista Gennaro Esposito. Classe 85, cresciuto nel Napoli, Gennaro ha giocato durante la sua carriera in squadre di forte prestigio come Siena, Juve Stabia, Perugia, Verona, Salernitana e Cesena. Al Verona è stato compagno di squadra di un giovanissimo Jorginho, calciatore che adesso è tra i papabili al prossimo pallone d’oro e che non smette di incantare il pubblico con le sue geometrie. Porta in dote al gruppo, formato da tanti giovani, la giusta quantità di esperienza. “Ho trovato una società formata da persone serie ed affidabili. Hanno formato un grande gruppo con Under forti e giocatori di categoria superiore. Dobbiamo solo lavorare per raggiungere l’obiettivo prefissato che è quello di vincere. Sono uno che non si risparmia. Oltre all’esperienza cercherò di dare al gruppo il giusto equilibrio e di dare ai giovani il migliore degli esempi” si presenta così il forte centrocampista napoletano. A poche ore dal debutto ufficiale un altro tassello va a rinforzare lo scacchiere di Mister Staiano. Ora non resta che far parlare il campo.