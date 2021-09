San Michele protettore della polizia, i festeggiamenti a Napoli e Salerno

Sabato 29 settembre 2018 ricorre la festività di S. Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato. Quest’anno la tradizionale cerimonia, a livello nazionale, si svolgerà, alle ore 10.00 presso la Chiesa di Maria Madre della Famiglia, sita nello Stato Vaticano.

NAPOLI I FESTEGGIAMENTI PER SAN MICHELE PER LA POLIZIA

presso la Basilica Santuario Santa Maria della Neve in piazza Vincenzo Aprea a Napoli, officiata la Santa messa in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo metropolita di Napoli Monsignor Domenico Battaglia e concelebrata dal cappellano territoriale della polizia, padre Pasquale Matuozzo, e dal parroco don Marco Liardo.

All’evento, animato dalla corale “Armonia Cordis” diretta dal Maestro Giovanni Aprea, parteciperanno autorità civili, militari e politiche della provincia di Napoli, una rappresentanza dell’associazione nazionale polizia di Stato, i familiari delle vittime del dovere nonché rappresentanti delle realtà associative locali e degli istituti scolastici del quartiere.

Le celebrazioni per San Michele Arcangelo saranno accompagnate, inoltre, dal “Family Day”, volto a favorire momenti di aggregazione tra il personale ed i propri familiari nei luoghi e negli ambienti di lavor

SALERNO I FESTEGGIAMENTI PER SAN MICHELE PER LA POLIZIA

Nell’ambito della Provincia salernitana, in occasione della ricorrenza dell’Arcangelo Michele, l’Arcivescovo Metropolita della diocesi di Salerno, Campagna e Acerno, Mons. Luigi Moretti, coadiuvato dal Cappellano Provinciale della Polizia di Stato, Don Giuseppe Greco, officerà la solenne celebrazione Eucaristica, presso la Chiesa Santa Maria della Speranza di Battipaglia, sita in Via Francesco Turco n. 41, con inizio alle ore 10.00.

La cerimonia, celebrativa della ricorrenza religiosa ed espressione di un atto di devozione nei confronti del Santo Patrono, si svolgerà alla presenza del Questore della Provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, e delle Autorità civili e militari.

Alla celebrazione eucaristica parteciperà personale della Questura, degli Uffici delle Specialità, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, saranno presenti, inoltre, i familiari delle “Vittime del Dovere” e dei “Caduti in Servizio”, per simboleggiare la comunione di un momento di fede e di spiritualità con la comunità locale.

Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore.

Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio che trova espressione e sintesi nel motto “sub lege libertas”. E a questo impegno costante la Polizia di Stato unisce altresì la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata nel suo stemma araldico con la doppia fiaccola incrociata.