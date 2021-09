Salviamo le api, l’appello a firmare la petizione dal WWF

La biodiversità, nostro preziosissimo patrimonio naturale, è minacciata come mai prima d’ora. Per questo motivo la Commissione Europea ha fissato, nel suo “Green Deal”, l‘obiettivo di ridurre l’uso dei pesticidi del 50%. Ma purtroppo questo storico obiettivo è attualmente sotto attacco da parte dell’industria dei pesticidi, assieme ai suoi alleati nel Parlamento europeo e nei

governi nazionali. Mai prima d’ora è stato così importante per i cittadini dell’UE alzare la voce contro l’uso dei pesticidi.

Chiediamo la graduale eliminazione dei pesticidi ora!

Firma l’Iniziativa dei Cittadini Europei “Salviamo api e agricoltori”!