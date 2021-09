Salerno: traffico in tilt a causa dei lavori in tangenziale. Mappa degli interventi.

Traffico in tilt a Salerno a causa dei lavori in tangenziale. In serata si sono registrate lunghe code in gran parte del capoluogo di provincia.

Per consentire il proseguimento dei lavori, Anas rende noto che si rende necessaria, a partire da oggi 27 settembre, l’istituzione del restringimento di carreggiata sull’asse principale in tratti saltuari (della lunghezza massima di 500 metri tra il km 56,700 ed il km 59,300), tra gli svincoli di Pastena e Sala Abbagnano, in direzione di Fratte.

Il provvedimento, che verrà segnalato mediante opportuna segnaletica su strada, sarà attivo fino al prossimo 29 ottobre, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

L’ultimazione delle attività principali sull’asse in orario diurno è prevista entro la prima metà di novembre; il completamento dell’intero intervento, invece, è stimato entro la fine del mese di novembre.

Le attività in corso consistono nel rifacimento e nella sostituzione dei corpi illuminanti con lampade di nuova tecnologia a led e nella realizzazione di un sistema di telecontrollo.

L’ammodernamento degli impianti consentirà una maggiore continuità del servizio, un notevole risparmio dei costi di gestione e garantirà altresì un’implementazione degli standard di sicurezza.

Il rifacimento del sistema di illuminazione con tecnologia a led garantirà, inoltre, il rispetto delle normative vigenti e la massima efficienza in funzione.