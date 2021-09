Salerno: ruba portafogli nella cittadella giudiziaria, arrestato. Nella mattinata del 10.9.2021, personale della locale stazione di polizia giudiziaria – aliquota polizia di Stato – ha eseguito l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Salerno in data 7.9.2021, su richiesta di questa procura della Repubblica, nei confronti di I.P., di anni 42, residente in Montecorvino Rovella, in relazione ai delitti di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e 7: furto aggravato commesso con destrezza e cu cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici: fatto commesso in data 18.8.2021, all’interno della cittadella giudiziaria di Salerno, uffici del giudice per le indagini preliminari siti al 3° piano dell’edificio “C”, in danno di una cancelliera esperta, alla quale sottraeva il portafogli, prelevandolo dalla borsa personale lasciata incustodita dalla predetta sulla scrivania della sua postazione di lavoro, ubicata nella stanza n. 314.

Le indagini coordinate da questa procura e condotte dalla locale sezione di P.G. – Aliquota polizia di Stato – sono state avviate nella stessa giornata del 18.8.2021, subito dopo aver raccolto la denuncia della persona offesa, ed hanno riguardato un’accurata analisi sia del registro di accesso del pubblico all’interno della cittadella giudiziaria, che delle immagini del sistema di videosorveglianza degli uffici giudiziari che di alcuni esercizi commerciali limitrofi alla cittadella. Nello specifico, la P.G. operante riusciva ad annotare in maniera analitica che un soggetto, entrato in cittadella dall’ingresso di via Dalmazia alle ore 10.50 veniva ripreso alle successive ore 11.36 mentre usciva dalla stanza n. 314 dell’ufficio Gip dirigendosi verso le scale con in mano un portafogli da donna, oggetto poi abbandonato in via Cacciatore in prossimità della farmacia Del Santo, dopo aver prelevato, come documentato dal sistema di videosorveglianza della farmacia, due banconote rispettivamente da 50 e 20 euro. Effettuate le suddette analisi e verifiche, la P.G. operante incrociava i dati acquisiti, e lo identificava nella persona dell’I.P. Accertamenti sul suddetto I.P. permettevano di annotare che trattasi di soggetto gravato da precedenti giudiziari anche specifici, commessi con lo stesso modus operandi, essendo attualmente indagato: per un furto aggravato commesso in data 14.1.2021 in danno di una impiegata dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno; per furto aggravato commesso in data 18.2.2021 sempre all’interno della cittadella giudiziaria in danno di un magistrato della locale procura della Repubblica. Nel corso dell’esecuzione della misura la P.G. operante in sede di perquisizione rinveniva e sequestrava abbigliamento identico a quello indossato in data 18.8.2021 all’atto della commissione dei fatti contestati nell’ordinanza eseguita.