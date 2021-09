Salerno in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Gianandrea Ferrajoli. Aveva solo 41 anni

Sgomento e dolore a Salerno per la prematura scomparsa del 41enne Gianandrea Ferrajoli, CEO di Mecar, Presidente di Federauto Trucks, membro delle Task Force Energy & Resource Efficiency e Digital Transformation del B20 Italy.

Tanti i messaggi di cordoglio fra i quali riportiamo quello di Antonio Ferraioli, presidente di Confindustria Salerno: «Abbiamo appreso con immenso dolore dell’improvvisa e prematura scomparsa di Gianandrea Ferrajoli, espressione di un’imprenditoria ambiziosa, consapevole, innovatrice e determinata. Durante il suo percorso associativo, ha sempre rappresentato con onore le aziende salernitane nei consessi nazionali e internazionali. Perdiamo oggi una grande intelligenza, un uomo colto, entusiasta e gentile che tanto ha dato e ancora poteva offrire al nostro territorio. Ai suoi familiari va la nostra più profonda vicinanza».

Ed al cordoglio si unisce anche il gruppo “Giovani Imprenditori Confindustria Salerno” con il post di Marco Gambardella a commento della foto che accompagna il presente articolo: «Questa foto è stata scattata durante la tua ultima apparizione in pubblico al Giffoni Film Festival. Eravamo insieme: come sempre, tu parlavi e noi lì ad ascoltarti con l’interesse e la curiosità che riuscivi a stimolare in ogni occasione. Ricordo i nostri viaggi in giro per il mondo, i confronti a qualsiasi ora, il tuo telegramma alla mia nomina e tutte le esperienze formative che abbiamo vissuto insieme. Conserverò sempre una grande ammirazione per la tua genialità, la tua lungimiranza e la tua umiltà. Spesso ti chiedevo il perché di ciò che stava succedendo nel mondo e sapevi sempre darmi una risposta. Anche oggi, se potessi, ti farei la stessa domanda. Addio Gianandrea. Il gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno si unisce al dolore espresso dal Presidente di Confindustria Salerno Antonio Ferraioli per la prematura e improvvisa scomparsa di Gianandrea Ferrajoli. Ai suoi familiari va la più profonda vicinanza e l’affetto del Direttivo e di tutti i membri del Gruppo».