Salerno: il nuovo Ruggi rivoluzionato dal Covid

come detto, riguarda anche i reparti. Ci sarà anche nel nuovo “Ruggi” una vocazione per la cura del cuore, seguendo le strutture di grande tradizione già presenti nell’attuale torre cardiologica di via San Leonardo. Ma anche per l’assistenza dei più piccoli, con quattro posti di Rianimazione pediatrica e altri otto dedicati alla Tin. Una modifica dei posti è stata effettuata nel progetto definitivo, in particolare per quanto riguarda il Pronto soccorso: adesso, infatti, si lavora su 15 spazi all’Obi e 5 per il Pronto soccorso pediatrico. I due mancanti rispetto al passato, adesso, saranno destinati al Pronto soccorso ostetrico.

Nel progetto definitivo, poi, le modifiche rispetto alle idee già valutate in precedenza sono state quasi tutte effettuate a causa del Covid. Si è deciso, ad esempio, di modificare la locazione del reparto di Malattie infettive nel corpo più vicino alle ascensori del Pronto soccorso così da limitare al massimo gli spostamenti dei possibili infetti. E lo stesso è valso anche per l’area dell’Intra Moenia, avvicinata proprio al Pronto soccorso, modifica che in caso di necessità potrà trasformare il reparto come una «possibile area di degenza subintensiva ». Modifiche che, inevitabilmente, riguardano anche le terapie intensive. Nei reparti di Rianimazione, infatti, sono state individuate due aree, ognuna da otto posti letto ed isolate dalle altre, da utilizzare come zone Covid o per eventuali altre emergenze. Lo stesso principio è stato adottato anche per le sale operatorie: nel nuovo planning allo studio, infatti, due sale sono state dedicate agli interventi per i possibili contagiati, con percorsi in sicurezza e completamente isolati dal resto dell’ospedale.

Fonte La Città di Salerno