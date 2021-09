Salerno e Provincia: schierato l’esercito dei candidati, e sette sono già sindaci. Ce ne parla Gaetano de Stefano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Pronti, partenza, via: col deposito di liste e candidati parte il conto alla rovescia per il voto amministrativo in 40 Comuni del Salernitano, per un totale di circa 368mila residenti. Il centro più popoloso è Salerno (132.608 abitanti), mentre quello più piccolo è Serramezzana (347). Tra i Comuni più popolosi ci sono anche Battipaglia e Eboli che, per la prima volta, vanno al voto per rinnovare il Consiglio comunale nella medesima tornata elettorale. A Battipaglia, i candidati sindaco sono 7: Cecilia Francese , Maurizio Mirra , Carmine Bucciarelli , Ugo Tozzi , Antonio Visconti , Bruno Di Cunzolo , Enrico Farina . A Eboli i pretendenti alla carica di primo cittadino sono 8: Damiano Capaccio , Damiano Cardiello , Mario Conte , Antonio Cuomo , Cosimo Pio Di Benedetto , Alfonso Del Vecchio , Alessandro La Monica , Giancarlo Presutto .

Gli altri comuni chiamati alle urne sono: Altavilla Silentina, Cannalonga, Castel San Lorenzo, Castellabate, Ceraso, Cetara, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Moio della Civitella, Monte San Giacomo, Monforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Padula, Perdifumo, Pollica, Praiano, Ravello, Roccadaspide, San Mauro La Bruca, Sant’Egidio del Monte Albino, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Siano, Teggiano, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Valva e Vibonati.

Il voto in due giorni. Per assicurare il necessario distanziamento sociale, in considerazione che si va alle urne in piena pandemia, le operazioni di voto per tutte le consultazioni elettorali si svolgeranno in due giornate, cioè la domenica 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è fissata nei giorni di domenica 17 e di lunedì 18 ottobre.