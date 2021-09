Salerno ben nove i candidati sindaci , sfida all’uscente Vincenzo Napoli

Amministrative di Salerno. Agli otto che avevano già annunciato la propria discesa in campo, questa mattina si è aggiunta a sorpresa Annamaria Minotti che ha presentato la lista civica “Abilitiamo l’autismo h24”. A contendere la fascia tricolore al sindaco uscente Vincenzo Napoli, l’uomo del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, poi, ci saranno anche Oreste Agosto, Maurizio Basso, Elisabetta Barone, Antonio Cammarota, Gianpaolo Lambiase, Michele Sarno e Simona Libera Scocozza. Nove le liste presentate a sostegno di Vincenzo Napoli, sette per Barone, 6 per Sarno, 3 per Cammarota, 2 per Scocozza ed una a testa per Agosto, Basso, Lambiase e Minotti. Di seguito le liste complete ed i nomi dei 985 candidati in corsa per i 32 posti disponibili in Consiglio Comunale.