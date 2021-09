Salerno, angoscia per Guglielmo: giovane scomparso nel nulla. L’appello della madre

Ora di angoscia e paura a Salerno e provincia per la scomparsa di Guglielmo. A lanciare l’allarme è stata la madre.

“Aiutatemi! Mio figlio Guglielmo è scomparso da venerdì alle 18. Chiunque lo abbia dopo le 18 visto mi contatti! Scomparso a Salerno. Aveva maglia verde e bermuda neri. Potrebbe anche essersi diretto a Roma”.

Inizia così il disperato appello di Rita Francese la madre di Guglielmo Buonocore del quale non si hanno notizie da venerdì.

“Indossava una t-shirt di colore verde, bermuda ed infradito. Non ha con sé il telefono cellulare tantomeno il portafogli con denaro e documenti. Attraverso un post accompagnato dalla foto del giovane la mamma, Rita Francese, ha chiesto a chiunque dovesse avere notizie del figlio di contattarla. Preoccupazione per la famiglia e gli amici, in attesa di sue notizie”.

Invitiamo chiunque lo abbia visto a contattare la madre o le forze dell’ordine.