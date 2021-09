Salerno, a causa di lavori in corso traffico sulla tangenziale. Erano da evitare nel primo giorno di scuola

A Salerno a causa di lavori in corso sulla tangenziale dove c’e’ un restringimento in atto stiamo assistendo al traffico costante tutti i giorni, anche se abbastanza scorrevole. I cittadini di Salerno e non solo si augurano che la situazione possa risolversi il prima possibile per riprendere a camminare e non solo senza ostacoli. La situazione dovrebbe migliorare durante l’arco della settimana prossima quando i lavori cominceranno via via a sminuirsi.

Era una scelta da evitare , proprio nella giornata di ripresa della scuola in presenza, al taglio della vegetazione, lungo l’area spartitraffico, che di fatto ha ridotto ad una sola corsia la carreggiata in direzione sud della tangenziale di Salerno. Gli incolonnamenti si sono registrati sin dalle 8 di oggi creando enormi disagi alla circolazione e notevoli ritardi agli automobilisti che dovevano accompagnare i figli a scuola o recarsi al lavoro. L’intervento di manutenzione poteva e dovevano essere programmato in modo differente per non incidere così pesantemente sul traffico cittadino.