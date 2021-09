Salernitana, il preparatore atletico Marco Celia squalificato per un turno per aver contestato le decisioni arbitrali

Salernitana, un turno di squalifica per il 46enne preparatore atletico Marco Celia dopo che, durante la partita di mercoledì scorso disputata allo Stadio Arechi contro il Verona, era stato allontanato dall’arbitro Irrati “per aver contestato in maniera irrispettosa una decisione arbitrale” ed aveva dovuto lasciare la panchina durante il secondo tempo della gara.

Ed ora Celia non potrà essere presente in panchina per la partita di domenica prossima contro il Sassuolo che verrà giocata a Reggio Emilia.

Marco Celia è amalfitana e rappresenta un’eccellenza nel settore arbitrale in provincia di Salerno.