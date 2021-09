Salernitana: finalmente è il giorno del campionissimo

Primi scatti da calciatore granata per Frank Ribéry. Il calciatore francese è stato immortalato in terrazza all’Hotel Raito, con la suggestiva location amalfitana alle spalle e sciarpa granata. Primi scatti e prima chiacchierata con l’amministratore Ugo Marchetti e con il dg Fabiani, presente anche tutto l’entourage del calciatore. Tanti i tifosi all’esterno dell’hotel ai quali Ribéry ha concesso anche qualche scatto, presente la Digos che prova a disciplinare la situazione. In questo momento il calciatore è seduto a tavola con la dirigenza granata e il suo entourage. Subito fitte chiacchierate con il generale Marchetti, “questa esperienza ti resterà dentro, ci sono bellezze fantastiche come la Costiera. La tua famiglia resterà affascinata, devi poi assaggiare il Babbà che fanno qui”, le parole dell’amministratore. La risposta del campione Francese: “Avremo tempo, voglio conoscere tutte le bellezze storiche, ma ora pensiamo al campo”.

