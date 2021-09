Sabato 11 settembre la 49^ edizione di Positano Premia la Danza Léonide Massine, dedicata a Carla Fracci

Positano, costiera amalfitana, Sabato 11 settembre la 49^ edizione di “Positano premia la Danza” Léonide Massine dedicata all’étoile Carla Fracci recentemente scomparsa e che era fortemente legata alla città verticale

Alle ore 19:00 presso la Cripta della Villa Romana l’inaugurazione della mostra fotografica “Carla, l’eterna fanciulla danzante” a cura di Luciano Romano e che resterà aperta fino al 18 settembre.

Alle ore 21:00, sul Sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta, Premiazione e Concerto con i solisti del Teatro di San Carlo – Ensemble

Il Comune di Positano e il comitato artistico denominato nel 2021 ‘per Carla’ e composto da Alfio Agostini (direttore di Ballet 2000), Valeria Crippa (Corriere della Sera), Laura Valente (Direttrice artistica Premio Léonide Massine) e Roger Salas (El Pais), hanno deciso di dedicare a Carla Fracci il Premio più antico della danza.

A chi è stato suo partner, a chi le ha curato regie e coreografie originali, costumi e scenografie, ai grandi ‘artisti’ che hanno condiviso con lei una parte dei loro successi e percorsi professionali di eccellenza.

I Premi saranno assegnati al regista Beppe Menegatti, alla scenografa Luisa Spinatelli, al coreografo Amedeo Amodio, al danzatore e partner Stéphane Fournial, al fotografo Luciano Romano. E tra video e fotografie, veri e propri intarsi di una carriera leggendaria, ci saranno anche le parole di un’altra scenografa e costumista (già premio Positano nel 1995) Annamaria Morelli e dell’amica storica, la giornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo, che ha dedicato a Fracci più pubblicazioni.

Per gentile concessione del Museo e Archivio Storico della Fondazione Teatro di San Carlo, dal 2017 il simbolo della manifestazione è anche quest’anno un bozzetto di scena di Paolo Ricci realizzato per il balletto Petrushka, riprodotto in carta pergamenata. La pittura del poliedrico artista attivo a Napoli, autore di molti lavori per il teatro, incontrò uno dei titoli più significativi della stagione dei Ballets Russes già coreografato da Massine e di cui Nureyev fu tra gli interpreti ideali.

Un docu-corto e pubblicazione e-book saranno dedicati a Carla Fracci e al suo legame con il premio Léonide Massine, attingendo al prezioso archivio del comune di Positano, e non solo. Il lavoro, a cura di Laura valente, sarà presentato entro dicembre 2021.