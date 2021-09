Rotary Club Sorrento: l’incontro sulla lotta alla criminalità organizzata. Sabato 18 settembre alle ore 20, presso il Ristorante Antico Francischiello di Massa Lubrense, il Rotary Club Sorrento, presieduto dall’avv. Claudio D’Isa, organizzerà un incontro con il dott. Paolo Itri sulle “Prospettive dell’azione giudiziaria sulla lotta alla criminalità organizzata in Italia e in particolare in Campania “ .

Il relatore è magistrato presso la Direzione Distrettuale Antimafia della procura della Repubblica di napoli ed è autore del libro “Il Monolite”.

La presentazione si inserisce nell’ambito dell’articolato e ricco programma di eventi ed iniziative di service promosso dal Rotary Club Sorrento per l’anno rotariano 2021-2022 nel segno degli indirizzi forniti da Shekhar Mehta Presidente del Rotary International e da Costantino Astarita Governatore del Distretto 2101 del Rotary International.