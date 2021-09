Roma, anche dalla penisola sorrentina per la manifestazione contro gli abbattimenti delle case di necessità

Manifestazione a Roma contro gli abbattimenti delle case di necessità che vengono ritenute un bene intoccabile e primario. In tanti hanno sfilato in modo pacifico per le strade romane per far sentire le proprie voci su un tema così importante. Delegazioni da ogni parte ed anche tantissime associazioni e cittadini dalla Campania. In tanti sono partiti anche dalla Penisola Sorrentina e Monti Lattari decisi a restare a Roma anche ad oltranze se dovesse essere necessario.