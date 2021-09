Ritrovato a Bologna il 24enne di Salerno Guglielmo Belmonte. Tutti gli aggiornamenti

Ha un lieto fine la storia del 24enne Guglielmo Belmonte, studente universitario della Luiss, che si era allontanato da Salerno lo scorso 3 settembre facendo perdere le proprie tracce e gettando nella preoccupazione la famiglia. Tanti gli appelli lanciati attraverso i social per poterlo ritrovare. fino ad arrivare alla trasmissione televisiva di Rai Tre “Chi l’ha visto?” condotta da Monica Sciarelli. Durante la puntata andata in onda ieri sera la madre di Guglielmo aveva lanciato un messaggio al figlio: « “Sei libero di andare dove credi, ma facci sapere che stai bene”.

A rintracciare il 24enne sono stati i carabinieri al parco della Montagnola in seguito alla segnalazione da parte di alcune ragazze che avrebbero conosciuto Guglielmo in treno e che, una volta giunte a Bologna, lo avrebbero invitato a casa propria per fare una doccia e rifocillarsi. Alle ragazze il 24enne aveva raccontato la sua storia confidando di non voler fare ritorno a casa.

