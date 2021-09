Ritirato dal commercio Integratore alimentare utilizzato per l’eliminazione dei gas intestinali.

Il ministero della Salute, ha pubblicato sul suo sito, il richiamo dal commercio rivolto ai consumatori di un integratore alimentare utilizzato per l’eliminazione dei gas intestinali.

Il motivo del ritiro è per la “presenza nell’estratto Bamboosa di tracce di ossido di etilene.”

Il prodotto è a marchio COMPLE.MED con denominazione di vendita “Lenicol 36 capsule”. Il lotto ritirato è il 5962, con scadenza 01/2023. La confezione contiene 36 capsule, commercializzato da Comple.Med.Srl ma prodotto dall’azienda Blue Lotus srl con sede dello stabilimento in via I Maggetti n 14 ad Urbino. L’ossido di etilene è una sostanza utilizzata per sterilizzare e disinfettare gli alimenti conservati. Ma è anche utilizzato come pesticida. Il suo utilizzo è vietato in Europa a causa della sua tossicità sull’uomo, ma è tuttora consentito in diversi altri Paesi. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di controllate il lotto e la scadenza del prodotto di questo genere di integratore evitandone il consumo.