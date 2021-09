Riparte il teatro : Scena Teatro alla ricerca di nuovi attori

Le lezioni saranno tenute da Antonello De Rosa e da attori di fama nazionale presso l’Auditorium di Salerno

Il teatro è una forma d’arte che mette a diretto contatto attori e pubblico. Non c’è il filtro della televisione o del cinema dove la buona riuscita di un film o di una serie tv si vede solo in un secondo tempo. Qui il successo di uno spettacolo è decretato nell’immediato dagli applausi delle persone presenti in sala che possono essere scroscianti o meno.In virtù di queste ragioni, a teatro non è consentito recitare male e interpretare in maniera approssimativa il proprio ruolo. Quando si sale sul palcoscenico, si è chiamati a rasentare la perfezione, a rispettare i tempi scenici e a non sbagliare nulla, perché non si ha un secondo o terzo ciack per dire meglio una battuta. Andare a teatro e assistere a uno spettacolo è un’emozione unica. Il silenzio che precede la messa in scena, gli attori che si muovono sicuri sul palco, gli applausi del pubblico, creano un’atmosfera magica che resta a lungo nel cuore. Diceva Victor Hugo :” Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco”. Ed per questi motivi che anche quest’anno ripartono i corsi teatrali di Scena Teatro ente formativo riconosciuto ed accreditato a livello nazionale ed internazionale con il patrocinio del Comune di Salerno ,della Fondazione Comunità Salernitana onlus e delle università di Salerno, Napoli e St. Andrews in Scozia con quattro sedi ,due a Salernoa a Roma ed a Catania .Docenti di rilievo nazionali affiancheranno il regista ,autore ed attore Antonello De Rosa nel percorso formativo degli aspiranti attori ,molti dei quali usciti dagli stage ,sono arami affermati attori che calcano importanti palcoscenici . Sarà possibile prenotare una lezione gratuita di tecniche teatrali,per le nuove matricole, nell’ Open Day presso l’ Auditorium del centro Sociale di Salerno il 13/14/15- 27/28/29 settembre;oppure presso il Museo Diocesano “San Matteo” Salerno il 16 e 23 settembre. Gli orari delle lezioni saranno effettuate dal lunedi al mercoledi presso l’ Auditorium ed il giovedi presso il Museo Diocesano nel seguenti orari :Ore 17/18 bambini-Ore 18/19 adolescenti -Ore 19/20 ragazzi-Ore 20/22 adulti . Per tutte le informazioni e prenotazioni telefonare al 3922710524/3333067832.