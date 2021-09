Ribéry ha detto “oui” : la Salernitana ingaggia la stella francese.

Con il Bayern Monaco ha vinto tutto e con la Fiorentina, l’anno scorso, ha collezionato 29 presenze e 2 gol

Franck Ribéry, stella del calcio internazionale, è ancora integro a 38 anni e può giocare da seconda punta e da trequartista. Sarà – dovrà essere – il valore aggiunto della Salernitana nella corsa alla salvezza. Il suo ingaggio è sontuoso, extralusso per la Salernitana : base da 1,5 milioni di euro più bonus a presenze e benefit, più clausola rescissoria a fine campionato, se lo ritenesse opportuno. In città è già scoppiata la Ribery-mania. Il contratto sarà rinnovato in automatico in caso di salvezza. Ribéry giunge a Salerno da svincolato e si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto annuale, fio a giugno 2022.

Chi è Ribéry che ha detto “oui”alla Salernitana

Franck Henry Pierre Ribéry (Boulogne-sur-Mer, 7 aprile 1983) è un calciatore francese, centrocampista o attaccante, attualmente svincolato.

Considerato tra i più forti calciatori della sua generazione,[1][2] ha legato la sua carriera principalmente al Bayern Monaco, dove ha giocato per dodici stagioni vincendo ben nove campionati tedeschi. Al termine della stagione 2012-2013, che lo ha visto conquistare da protagonista un prestigioso treble (Bundesliga, Champions League e DFB Pokal), è stato nominato UEFA Best Player in Europe, davanti a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e miglior giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards.

Conta 81 presenze e 16 gol con la nazionale francese, con cui si è laureato vice-campione del mondo al mondiale del 2006. Con i Bleus ha preso parte a due campionati del mondo (2006 e 2010) e a due campionati d’Europa (2008 e 2012).

A livello individuale, tra gli altri riconoscimenti, è stato nominato tre volte calciatore francese dell’anno (2007, 2008, 2013) e una volta calciatore tedesco dell’anno (2008).

fonte salernotoday