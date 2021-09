Riapre al pubblico il distretto 62 di via Olivella

Chiuso dallo scorso 8 marzo 2020, finalmente dal 1 Settembre il Distretto Sanitario 62, sito in via Olivella a Pagani, ha riaperto le porte all’utenza.

L’amministrazione del sindaco Raffaele Maria De Prisco, raccogliendo i disagi della cittadinanza che non poteva accedere ai servizi se non per via telematica ormai da oltre un anno, a seguito della pandemia, ha sollecitato fortemente la direzione sanitaria, avendo vari colloqui con la dott.ssa Antonietta Roscigno, dirigente responsabile Assistenza Sanitaria di base, perché i cittadini potessero avere nuovamente accesso alla sede del distretto locale. Un risultato ora ottenuto per cui si ringrazia fortemente il direttore generale dell’Asl Salerno, dott. Mario Iervolino.

L’utenza di Pagani che debba effettuare scelte e revoca medico o pediatra, richiedere ossigenoterapia, ticket per patologie e per reddito, può recarsi di persona presso la sede di via Olivella, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12, e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.