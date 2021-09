Ravello, nominati gli scrutatori per le elezioni comunali 2021: ecco i nomi

Alcune settimane fa, il comune di Ravello, in costiera amalfitana, ha pubblicato un atto con il quale si comunicano gli scrutatori da destinare ai seggi elettorali per le prossime elezioni comunali 2021. Le elezioni in Penisola Sorrentina si terranno il 3 e 4 ottobre a Piano di Sorrento e anche a Vico Equense, dove sarà corsa a quattro per la fascia da sindaco, con Peppe Aiello, Maurizio Cinque, Giuseppe Ferraro e Giovanni Ponti.

La Commissione Elettorale Comunale – composta dal sindaco Salvatore Di Martino, dai commissari Cantarella Dario, Calce Ivan, Villeumier Paolo e il segretario Senatore Maria – ha nominato team di scrutatori per queste elezioni amministrative del 2021: