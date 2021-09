Ravello, il 26 settembre si festeggiano i Santi Cosma e Damiano. Ecco il programma religioso

Ravello si prepara alla solennità dei Santi Cosma e Damiano, festeggiati il 26 settembre. Il santuario dei Santi Cosma e Damiano rappresenta una delle mete di pellegrinaggi più frequentate della provincia di Salerno. Ogni anno migliaia di fedeli raggiungono la chiesa, costruita nella roccia, per ringraziare i Santi Medici e Martiri per le grazie ottenute e per chiedere guarigioni non tanto dalle infermità corporali ma soprattutto da quelle spirituali scaturite dal peccato.

PROGRAMMA

Sabato 25 settembre – Vigilia della festa

Ore 18,00 – Recita del Santo Rosario e coroncina

Ore 18,30 – Santa Messa in suffragio di Mons. Pantaleone Amato, già rettore del Santuario. Segue benedizione dell’olio e del Pane

Domenica 26 settembre – Festa dei Santi Martiri Cosma e Damiano

Sante Messe alle ore 7.00 – 8.00 – 9.30 – 10.30 – 17.00

Ore 18.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi

Nelle domeniche dal 3 al 31 ottobre