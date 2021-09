Ravello “Fremiti di bellezza e armonia”, l’ultima opera del professor Giuseppe Mascolo

Ravello, Costiera amalfitana . Da non perdere la presentazione del libro “Fremiti di bellezza e armonia” di Giuseppe Mascolo, scrittore, saggista e poeta. Già Direttore Generale e Culturale al Teatro Bellini di Napoli e Assessore al Turismo e Cultura ad Angri e in diversi Comuni della Costa d’ Amalfi . Con la sua opera di alto spessore culturale l’autore ci conduce in un suggestivo viaggio poetico nella Costa Diva, capace di inebriare il lettore con fremiti di bellezza ed armonia. L’appuntamento è per giovedì 19 settembre alle 19 a Villa Rufolo. Nella locandina tutte le informazioni, fra i premiati la famosa attrice Donadio.